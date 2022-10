Bergwijn moet zich inhouden na blamage: "Zo'n nederlaag, dat is niet Ajax"

Ajax verloor dinsdagavond in de Champions League met 1-6 van Napels. Alfred Schreuder komt aardig onder druk te staan.

De blamage voor de Nederlandse topclub was gigantisch groot. Steven Bergwijn wist met zijn onvrede geen weg, maar probeerde zijn kritiek toch in te houden.

“Ik denk dat we daar morgen maar op terug moeten komen. Het lijkt me niet verstandig als ik nu mijn gevoelens ga uiten”, zei hij voor de camera’s van RTL7.

“Als je thuis met 1-6 verliest… Natuurlijk moet er dan boosheid zijn. Het is gewoon een kutavond. Ik kan er niks anders van maken. We moeten gaan zitten en de koppen bij elkaar steken. Er móét iets veranderen. Zo'n nederlaag, dat is niet Ajax. Verschrikkelijk.”