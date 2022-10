Roberto Martinez ziet grote toekomst voor speler van Charleroi bij de Rode Duivels

In de zoektocht naar vernieuwing volgt Roberto Martinez heel wat spelers uit de Jupiler Pro League.

Na een hele tijd halsstarrig te hebben vast gehouden aan zijn vertrouwde selectie bij de Rode Duivels selecteert Roberto Martinez nu stilaan toch meer jongeren. Zo kregen onder meer Zeno Debast en Amadou Onana al een kans bij de Duivels.

Maar Martinez volgt ook spelers uit de Jupiler Pro League. Ken Nkuba van Sporting Charleroi is er zo een. “Ik denk dat Ken een heel specifiek profiel heeft. We hebben zijn vooruitgang in de afgelopen twaalf maanden enorm gewaardeerd”, zei Martinez bij RTBF.

“Ik denk dat hij een geweldige toekomst heeft bij de Rode Duivels want Nkuka want hij kan op beide flanken uit de voeten. Hij is aanvallend, maar trekt ook defensief zijn streng. Dergelijke profielen zijn gewild in het voetbal.”