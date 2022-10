Rondje Europa: Philippe Clement wint en Manchester United kent een lastige avond in Cyprus

Naast Anderlecht, Union en AA Gent moesten nog heel wat andere clubs aan de bak in de Europa League en de Conference League. Hieronder een overzicht van de opvallendste uitslagen.

AS Monaco en Philippe Clement moesten in de Europa League tegen Trabzonspor spelen. Na een uur stond het al 3-0 voor Monaco. Uiteindelijk werd het 3-1.

Manchester United moest op het veld van Omonia Nicosia spelen, die AA Gent nog naar de Conference League hadden gestuurd. De Cyprioten maakten het Man U lastig. Ze kwamen op voorsprong en scoren lukte niet voor Man U, maar uiteindelijk deden de invallers het voor Man U. Rashford en Martial zorgden voor de ommekeer. In het slot was het wel nog bibberen door de aansluitingstreffer van Omonia, maar het bleef 2-3.

Jose Mourinho zag zijn ploeg dan weer verliezen. AS Roma kwam tegen Real Betis nog op voorsprong, maar kort daarna maakte Betis gelijk. In het slot van de wedstrijd maakte Luiz Henrique nog het winnende doelpunt: 1-2. Feyenoord gaf een 0-2 voorsprong tegen Midtjylland uit handen. Na de pauze scoorden de Denen nog 2 keer: 2-2.

CONFERENCE LEAGUE

In de Conference League zag Anderlecht in zijn groep Silkeborg met 5-0 van Steaua Boekarest winnen. AA Gent zag Molde van de Shamrock Rovers winnen. Het werd 3-0.

Villarreal won dan weer met 5-0. Austria Wien was het slachtoffer. AZ verslikte zich bijna in het Cypriotische Apollon Limassol. Jesper Karisson maakte in het slot nog de 3-2.