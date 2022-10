Aanstelling Tom Caluwé bij Club verrast voormalig trainer niet: "Club Brugge wil altijd het beste van het beste"

De overstap van Tom Caluwe van KV Mechelen naar Club Brugge heeft wel wat losgemaakt. Voor velen is de aanstelling van de sportief directeur een fantastische zet van blauw-zwart. Ook voor Philippe Vande Walle, die met hem nog samenwerkte.

Vande Walle zat samen met Caluwé in de trainersstaf van KV Mechelen toen Aleksandar Jankovic er coach was. "Als beginnende assistent was Tom héél onopvallend aanwezig. Enorm leergierig, zonder zich te moeten manifesteren. Toen hij bestuurder was, heb ik ook met hem aan tafel gezeten. En dat was net hetzelfde. Hij is altijd in staat om de goeie analyse te maken", klinkt het bij de voormalige doelman in HLN.

Caluwé werd in september ook al uitgeroepen tot beste sportief directeur van het land. “Club Brugge wil altijd het beste van het beste. Mij verbaast het dan ook niet dat zij bij Tom zijn uitgekomen.”