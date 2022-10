Hein Vanhaezebrouck over gebrek aan scorend vermogen: "Moeten niet verwachten dat andere jongens doen wat Tissoudali doet"

Vadis Odjidja merkte na de match in de Conference League op dat KAA Gent te voorspelbaar is zonder is zonder grote spits.

AA Gent speelde tegen Djurgarden een helft met Laurent Depoitre, maar die werd bij de rust gewisseld. "Wij zijn AA Gent en elke speler wordt verondersteld om mee te draaien op het topniveau. Dan maakt het niet uit wie er wel of niet op staat", zegt Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie voor de match tegen Eupen. Door de blessure van Tarik Tissoudali wordt nu vooral op Hugo Cuypers gerekend, al wordt Tissoudali wel gemist. "Je moet niet van andere jongens verwachten dat ze doen wat Tarik normaal doet. We moeten vooral mikken op een hoger rendement: dat kan ook betekenen dat je betere crosses aflevert en betere beslissingen neemt op het einde van een actie. Dat zijn al belangrijke elementen." Ook nieuwe spits Jens Petter Hauge kon nog niet overtuigen. "We hopen dat hij meer kan laten zien op training, waardoor je hem ook sneller eens brengt. Je kan op basis van je verleden en naam iets afdwingen en hij heeft in het begin ook speelminuten gekregen, maar je moet het toch ook wel laten zien op training. Die knop moet Hauge nog omdraaien." zei Vanhaezebrouck ook nog.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Eupen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (09/10).