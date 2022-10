Francky Dury maakt een analyse van de top van 1A: "Ik acht hen niet kansloos voor vierde plek"

Francky Dury volgt het Belgische voetbal nog met argusogen op en geeft zijn mening over wie in de top vier kan eindigen.

Club Brugge heeft op dit moment een achterstand op Antwerp, maar dat ziet Francky Dury helemaal goed komen voor blauwzwart. “Ze zijn zo stabiel dat je ze mag opschrijven voor hun vierde titel op rij”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Al doe ik ook mijn petje af voor Antwerp en Genk. Bij Antwerp staan ze nog niet zo ver, maar met Overmars winnen ze de hoofdkaart in een potje manillen. In Genk is de Limburgse identiteit teruggekeerd. Het werk van Vrancken is voortreffelijk. Deze drie ploegen lijken me een certitude voor de Champions Play-Offs.”

Dan rest er nog het vierde ticket. Door het wegvallen van Tissoudali lijkt AA Gent het helemaal te mogen vergeten. Standard leek goed op weg, maar struikelde dan weer over Seraing.

“In Anderlecht ben ik het meest ontgoocheld. Een kwalificatie voor de poulefase van de Conference League vieren alsof je de titel gewonnen hebt? Dat vond ik schrijnend. Het tij zal snel moet keren, of de top vier is weg. Ik zie dat Union nog steeds in die flow zit van vorig seizoen en ik acht ze niet kansloos voor de vierde plek.”