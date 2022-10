Iker Casillas tweette "Ik ben homo" en verwijderde die tweet meteen weer, LGQTQ+-gemeenschap boos

Iker Casillas scheidde een jaar geleden van de Spaanse journaliste Sara Carbonero. De vrouw die Casillas na de gewonnen WK-finale in 2010 innig kuste live op televisie. Sinds zijn scheiding is er iedere week wel een nieuw gerucht in de Spaanse pers over een nieuwe vlam van de voormalige doelman van Real Madrid en Porto.

Zondagnamiddag stuurde Casillas dan deze tweet de wereld in: “Ik hoop dat je me respecteert: ik ben homo. #FijneZondag.” Carles Puyol, voormalig ploegmaat bij de nationale ploeg, steunde Casillas direct. “Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker”.

Vreemd genoeg verwijderde Casillas die tweet enkele ogenblikken later weer. Hij zelf legt de schuld bij een hacker. Volgens Spaanse media stuurde Casillas de tweet als grap om de geruchten over een nieuwe vriendin de kop in te drukken.

Ondertussen krijgt Casillas op sociale media de volle laag voor zijn misplaatste grap.

🚨 Iker Casillas has deleted his tweet about being gay. He was being 'ironic' about his sexuality in order to deny rumours linking him to the actress Alejandra Onieva! ❌



He wants the media to stop spreading fake news linking him to new women every week.



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/9qK6MGFOdg