Hoeveel druk ligt er op KVM-trainer Danny Buijs? "We hebben gewoon minder spelers die een goal kunnen maken"

KV Mechelen speelde tegen Anderlecht een heel goeie eerste helft. Een helft waarin ze maar één keer konden scoren en dat brak hen later zuur op. En daar zijn we ook bij het grote probleem aangekomen.

Dat zag ook Rob Schoofs. De ervaren middenvelder weet dat er een gebrek aan scorend vermogen is bij Malinwa. “De druk stijgt, maar wie ons ziet spelen, ziet geen gebrek aan vertrouwen”, aldus aanvoerder Rob Schoofs. “Niet in onszelf, maar ook niet in de trainer. Aan hem ligt het helemaal niet. Het enige verschil met de voorbije jaren is dat we minder spelers hebben die een goal kunnen maken. Dat gaat een trainerswissel niet oplossen", aldus Schoofs.

Danny Buijs weet ook dat zijn positie wankel is gezien het klassement. "Of ik nu druk voel op mijn positie? Totaal niet. Het is momenteel wel realistischer om naar de rechterkolom te kijken dan naar de linker. Zo simpel is het.”