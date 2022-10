N'Diaye heeft Anderlechtse beloften achter zich gelaten, want hij is gehaald voor een situatie zoals ze zich nu voordoet

We wisten het al langer dat het niet te lang ging duren vooraleer Felice Mazzu de Senegalese linksachter Moussa N'Diaye naar de A-kern ging halen. Bij de beloften liet die soms de meest ongelooflijke technische hoogstandjes zien. En hij was al gehaald in het geval Mazzu van idee zou veranderen.

Bij Anderlecht hadden ze er al rekening mee gehouden dat er mogelijk weer een viermansverdediging gevormd zou worden. Omdat ze met Sergio Gomez de enige linksback verkochten, haalden ze bij Barcelona de 20-jarige Moussa N'Diaye weg. Een ruwe diamant, maar met heel wat potentieel. De Senegalees gaat niet meer uit de A-kern weggaan. Felice Mazzu lijkt immers ook gewonnen voor het idee van een viermansverdediging. "N'Diaye heeft het goed gedaan, maar we wisten wat hij kon", aldus Mazzu. "Het is een profiel dat ons toelaat om met vier achteraan te spelen."