Ritchie De Laet op de bank bij Antwerp: "Ik kan niet op de deur van de trainer kloppen"

Naast Radja Nainggolan zit ook Ritchie De Laet bij Royal Antwerp FC op de bank.

Het doet pijn dat hij niet kan spelen, maar De Laet blijft wel vol achter de ambities van de club staan. “Momenteel ben ik mijn basisplaats kwijt en door de goede resultaten kan ik niet op de deur van de trainer kloppen. Ik moet gewoon hard werken en mijn kans grijpen als die er komt”, klinkt het bij Play Sports.

De ambities zijn er, maar het is nu te vroeg in het seizoen om al verder te kijken. “Of we over de titel praten? Neen. Maar het is wel een feit dat je die punten nu al hebt, maar we hebben gezien dat Union SG ook veel punten voorsprong had en het liep uiteindelijk nog mis.”