Jelle Vossen scoorde, maar ging toch nog zwaar onderuit: "We zijn ook maar mensen"

Zulte Waregem opende de score tegen OH Leuven en leek op weg naar wie weet wel een heel belangrijke zege. Maar: het kwam er niet van.

"Er zat heel veel frustratie in de 1-0. Ik moet daar misschien slimmer zijn en de cornervlag niet zo aanvallen", aldus Jelle Vossen na de wedstrijd.

Belangrijke minuten

"Maar ik wist toen al dat we misschien wel voor de belangrijkste 45 minuten van het seizoen zouden gaan staan. Dat heb ik ook gezegd tijdens de rust."

En toch liep het helemaal verkeerd, met vijf(!) tegendoelpunten na de koffie: "Dat is frustrerend, maar we zijn ook maar mensen. We moeten dit zo snel mogelijk vergeten en proberen te winnen tegen Kortrijk."