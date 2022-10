Ploegmaats vol lof voor vervanger Mitoma: "Hij kan magische dingen doen op het terrein"

Dat datascouten bij Union SG staat wel op punt. Na het vertrek van heel wat sterkhouders haalden de Brusselaars allemaal waardige vervangers. Met Simon Adingra vonden ze een vervanger voor Kaoru Mitoma, eveneens gehuurd van Brighton.

Dante Vanzeir kan er maar wel bij varen. Tegen Cercle Brugge kon hij een tweede wedstrijd op rij scoren op aangeven van de Ivoriaan. "Op het terrein kan hij magische dingen doen, zijn versnelling is echt enorm. Bij mijn goal zag ik hem buitenom gaan, dus ik maakte mijn loopactie naar de eerste paal en daar kwam de bal ook. Zo kon ik scoren. Gelukkig ben ik ook rap, want ik moet steeds proberen te lezen wat Adingra uit zijn sloffen gaat schudden", aldus Vanzeir in Het Nieuwsblad.

Ook bij Union vergelijken ze hem met Mitoma. "Ze hebben inderdaad wat dezelfde stijl, maar Adingra is nog een pak jonger", aldus aanvoerder Teddy Teuma. “Daardoor is hij ook nog wat minder matuur. Soms durft hij al eens zijn defensieve taken te vergeten, maar dat kan gebeuren als je offensief bent ingesteld. Wanneer hij 25 jaar is, de leeftijd van Kaoru nu, zal hij al heel wat meer ervaring hebben. Hij is nog jong en moet natuurlijk nog veel bijleren, dat is normaal. Maar hij heeft alleszins een interessant profiel: snel, explosief en efficiënt. Dat hij ook nog eens beslissend is de laatste wedstrijden, is extra mooi meegenomen."