Timothy Derijck beseft het: "Wordt heel moeilijk seizoen" en "Fouten tegen de basisprincipes van het voetbal"

Zulte Waregem was goed begonnen tegen OH Leuven, maar ging finaal toch nog zwaar de boot in: 2-5. En dus is het wonden likken, opnieuw.

"We stonden goed in de eerste helft en gaven weinig weg, maar de tweede helft was het allemaal veel minder", besefte Timothy Derijck na de 2-5 nederlaag. Hij zag ook wat er verkeerd liep: "Ik wilde wel helpen, maar ik stond altijd op een paar meter. Er werden te veel fouten gemaakt tegen de basisprincipes van het voetbal." Moeilijk seizoen En dus is de realiteit dat Essevee nog steeds vier punten achter de dichtste concurrenten staat om degradatie te vermijden. "Het wordt een heel moeilijk seizoen voor ons, dat weten we. We staan waar we staan en het is heel wisselvallig momenteel. We moeten als team blijven werken voor eens een goede wedstrijd met twéé goede helften."