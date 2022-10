"Kristof D'haene heeft Lamkel Zé duidelijk gemaakt dat hij tegen Zulte Waregem opnieuw het beste van zichzelf moet geven"

Zaterdag namiddag staat de derby van Zuid-West-Vlaanderen weer op het programma.

KV Kortrijk staat in het klassement op de vijftiende plaats met tien punten, Zulte Waregem is laatste met vijf punten. Naast het grote belang voor de supporters is de wedstrijd ook belangrijk in de strijd onderin.

Felipe Avenatti is er klaar voor. Hij speelde in zijn eerste periode bij KV Kortrijk al vier keer deze wedstrijd. “Ik weet dat deze wedstrijd erg speciaal is voor onze supporters. Ik kijk er naar uit. We moeten deze wedstrijd winnen”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

KV Kortrijk rekent weer op Didier Lamkel Zé. “Kristof D’haene heeft Didier Lamkel Zé duidelijk gemaakt dat hij zaterdag opnieuw het beste van zichzelf moet geven”. Als boegbeeld van KV Kortrijk is de derby tegen Zulte Waregem belangrijk voor D’haene, belangrijker dan het duel tegen Antwerp Lamkel Zé.