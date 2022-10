Hugo Cuypers ziet groot verschil tussen KV Mechelen en AA Gent

Hugo Cuypers ruilde afgelopen zomer KV Mechelen in voor AA Gent. Een totaal nieuwe wereld die voor hem opengaat.

KV Mechelen voelde dit seizoen al heel goed dat het hun goalgetter kwijt was. Hij speelt nu bij AA Gent en zondag kijkt hij zijn ex-ploeg in de ogen.

“Het systeem is totaal anders. De trainer legt totaal andere accenten. Ook de spelersgroep is anders. Die twee dingen zijn belangrijk”, zegt Cuypers in Gazet van Antwerpen.

Ook het verschil tussen Vanhaezebrouck en Vrancken is groot. “De ene is niet beter dan de andere. Vrancken gaf mij vorig jaar vertrouwen, Vanhaezebrouck dit jaar. Aan mij om op het veld iets terug te geven. Dat is vorig jaar gelukt en dit jaar tot nu toe ook.”

“De tactische aanpak van Vanhaezebrouck is anders, het was aan mij om me aan te passen. De ploeg is hier wel dezelfde gebleven. Dus dat maakt het makkelijk.”