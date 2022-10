Lineker hoopt dat twee Premier League-sterren tijdens WK uit de kast komen

Gary Lineker heeft een ophefmakende uitspraak gedaan. De voormalige topvoetballer en analist zegt minstens twee Premier League-voetballers te kennen die homoseksueel zijn en hij hoopt dat die tijdens het WK in Qatar uit de kast komen.

Volgens Lineker zou dat een krachtige boodschap naar de wereld toe zijn, zegt hij in de Daily Mirror. In Qatar is homoseksualiteit immers nog altijd een strafbaar gegeven, waar gevangenisstraffen op staan.

Volgens Lineker zouden de twee sterren zelfs al dichtbij een coming out geweest zijn. "Dat weet ik zeker. Ik ken er een paar, maar natuurlijk is het niet aan mij om te zeggen wie zij zijn. Maar het zou geweldig zijn als een of twee van hen uit de kast zouden komen tijdens het WK. Dat zou fantastisch zijn. Er is geen beter moment om een land waar seksuele activiteit met hetzelfde geslacht verboden is voor paal te zetten."