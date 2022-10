Bjorn Meijer heeft nog een speciale missie: "Dat wordt toch onderschat"

De overstap naar Club Brugge is voor Bjorn Meijer vlot verlopen, alleen naast het veld loopt het wat moeilijker dan verwacht.

Meijer woonde in zijn thuisland nog altijd bij zijn ouders, nu verblijft hij alleen op een appartementje in Knokke-Heist. Een stevige aanpassing, waarbij ook wat eenzaamheid komt te kijken.

“Eerlijk: ik blijf overdag veelal zo lang mogelijk in het oefencentrum in Westkapelle. Voor het gezelschap en de vrienden in het team. Neen, ik ben zeker niet de eerste die na de training vertrekt. Een jonge voetballer alleen in het buitenland, dat wordt toch onderschat, vind ik”, zegt hij aan De Zondag.

Maar Meijer is ook nog groen achter de oren. “Nu alleen nog een meisje zoeken in Knokke-Heist? De vakantieperiode is voorbij, de mooie meisjes zijn weg, hè. Ik had het er wel laatst nog over met mijn ouders: een vriendin hier zou wel helpen. Maar dan moet dat iemand zijn die bij me past. En, ik heb nooit eerder een vaste relatie gehad, ik ben daar kritisch en voorzichtig in.”