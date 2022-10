Een win-winsituatie én miljoenen op de blauw-zwarte bankrekening? 'Leeds United heropent dossier en hoopt op akkoord met Club Brugge'

Leeds United wil profiteren van de situatie van Noa Lang om hem voor een spreekwoordelijk prikje naar de Premier League te halen. De Nederlander is bij de Belgische landskampioen immers uit beeld verdwenen.

Of beter gezegd: hij heeft het zelf moeilijk met het feit dat hij geen onbetwist titularis meer is. En dat terwijl Noa Lang enkele maanden geleden nog zijn neus optrok voor een transfer naar Leeds United. De Nederlandse aanvaller mikte immers hoger.

The Peacocks willen het dossier echter nieuw leven inblazen. Dat melden de Engelse media. Leeds is nog steeds op zoek naar aanvallende versterking én ruikt een deal. Het spreekt immers voor zich dat de marktwaarde van Lang gezakt is in vergelijking met vorig seizoen.