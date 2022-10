Analisten vol lof voor Standard, maar: "Dat is makkelijk terug te vinden dan voor Anderlecht"

Standard maakte afgelopen weekend opnieuw indruk. Na de 3-0 tegen Club Brugge eerder dit seizoen werd nu ook met 3-0 gewonnen van Antwerp.

Ook de analisten hebben dan ook de nodige lof voor Standard en de manier waarop het speelt. Coach Deila heeft er duidelijk een en ander kunnen inslijpen.

Al is er ook een kanttekening. "De zoektocht naar DNA wordt te pas en te onpas bovengehaald", aldus Filip Joos in Extra Time.

DNA

"Deila is daarin geslaagd bij Standard, maar het is natuurlijk net iets makkelijker om dat bij Standard te doen dan bij Anderlecht."

"Bij Standard is de typische Standarddrang belangrijk, Anderlecht-DNA is champagnevoetbal. Het Anderlecht van Scifo of Lozano terughalen is moelijker."