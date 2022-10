Bolat niet meer in nationale ploeg: "Zal straks met veel plezier supporteren voor Rode Duivels"

Het WK in Qatar wordt zonder Turkije gespeeld. Voor Sinan Bolat lijkt het interlandverhaal ondertussen voorbij.

Sinan Bolat zat in de selectie toen Turkije door Portugal in de play-offs voor het WK uitgeschakeld werd. Hij zat ook nog op de bank voor de oefeninterland tegen Italië, maar dan was het over en out.

“Ik ben realistisch. De Turkse nationale ploeg is bezig aan een verjongingskuur. Er staan een paar jonge, getalenteerde doelmannen klaar”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Als ik nog opgeroepen zou worden, dan zou ik dat fantastisch vinden. Als dat niet zo is, dan heb ik daar vrede mee. Ik wil ook geen jonge gasten blokkeren. Een groot tornooi meemaken met Turkije was prachtig geweest, maar nu zal ik straks met veel plezier mee supporteren voor de Rode Duivels.”