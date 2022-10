Waar ligt de toekomst van Vanzeir? "Ik heb concrete gesprekken gehad met andere clubs"

Dante Vanzeir kon het stuntseizoen van Union SG niet verzilveren met een toptransfer. Of beter gezegd: dat wou hij niet. "Ik heb nochtans concrete gesprekken gehad met andere clubs."

“Maar ik kan nog heel veel leren bij Union”, geeft Vanzeir in Knack één van de redenen voor het uitblijven van een transfer. “Er is nog zoveel dat beter moet. Bovendien voelde ik dat mijn verhaal bij Union SG nog niet geschreven was. En zeker niet na zo’n geweldig seizoen.”

Het contract van Vanzeir loopt nog tot medio 2024. Met andere woorden: deze zomer wordt cruciaal voor zijn toekomst. “Het is alleszins geen straf om hier nog te voetballen. Al is het maar om de Europese campagne te kunnen meemaken.”