Dante Vanzeir optie voor Rode Duivels? "Mijn vertrouwen teruggevonden"

Union SG kan de laatste weken weer rekenen op doelpunten van Dante Vanzeir en dan komt uiteraard het WK weer in beeld.

Na een moeilijke seizoensstart lijkt Dante Vanzeir helemaal terug. De laatste drie wedstrijden scoorde hij telkens zijn doelpuntje. “Uiteindelijk horen die ups en downs bij het voetbal, als voetballer is het belangrijk om daarmee om te kunnen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Nu heb ik alleszins mijn vertrouwen teruggevonden. Ik kijk niet meer naar het verleden, enkel naar wat nog komt.”

“Kijk: naar kritiek van medespelers, trainers of mensen die ik ken in de voetbalwereld kan ik luisteren en die kritiek neem ik in me op en daar probeer ik iets mee te doen. Maar kritiek van buitenaf? Die zal er altijd zijn. Ik ken mezelf en ik ken mijn plus- en minpunten. Uiteindelijk ben ik niet al te veel bezig wat er rond mij gebeurt.”

Goals maken, dat zou ook wel eens interessant kunnen zijn voor de Rode Duivels. “Hopen mag altijd, maar ik blijf liever realistisch. Als Martinez mij nodig heeft, zal ik klaar zijn om alles te geven. Voorlopig blijf ik gewoon zo hard mogelijk werken bij de ploeg en dan zien we wel wat de toekomst brengt.”