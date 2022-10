Big Si beleeft op 34-jarige leeftijd topdagen van zijn carrière: "En dat zal enkel beteren met ouder worden"

Simon Mignolet beleeft hoogdagen. De doelman van Club Brugge pakte gisteren eigenhandig de drie punten op het veld van RSC Anderlecht, maar vooral zijn prestatie tegen Atlético Madrid is nog steeds hét onderwerp. Was die match meteen ook zijn beste ooit?

“Ik wil dat niet met zoveel woorden zeggen”, beantwoordt Simon Mignolet in Het Laatste Nieuws die vraag. “Maar het komt alleszins wel in de buurt. Het is wel de belangrijkste wedstrijd geweest waar ik zo bepalend ben geweest voor mijn ploeg. En dat betekent voor mij heel veel.”

Het lijkt alsof Big Si anno 2022 én op 34-jarige leeftijd de hoogdagen van zijn carrière aan het beleven is. “Het fysieke, de explosiviteit en de snelheid verminderen met de jaren. Maar op mijn positie wordt het tactische aspect steeds belangrijker. Het spel lezen, positie kiezen, ballen pakken,... Dat verbetert met ouder worden.”