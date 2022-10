Steven Defour T1 van KV Mechelen: "Dat moment heeft voor de klik gezorgd"

Maandag kreeg Steven Defour de vraag voorgeschoteld of hij Danny Buijs wilde opvolgen bij KV Mechelen.

Danny Buijs werd maandag na een tegenvallende seizoensstart bij KV Mechelen de laan uitgestuurd. Assistent Steven Defour is zijn opvolger.

“Vorig jaar had ik nog 'neen' gezegd omdat ik me er niet klaar voor voelde. Maar doorheen het seizoen ben ik gaan beseffen dat ik dit later wilde doen”, zegt Defour aan Het Nieuwsblad.

Dat gevoel werd versterkt in de match tegen Club Brugge, toen Defour de geschorste Buijs moest vervangen. Al weet hij meteen ook dat deze job nooit voor eeuwig kan zijn.

“Ik besef dat deze keuze de eerste stap is naar een eventuele beëindiging van de samenwerking indien het slecht zou aflopen. Daar moet het bestuur niet mee inzitten, ik weet hoe het in dit wereldje gaat.”

“Of het bij een succesverhaal ook een opstap zou kunnen zijn naar een nog grotere uitdaging als T1? Laten we eerst dit seizoen positief afsluiten. Erna zien we wel wat volgt. We moeten samen door deze moeilijke periode. Het verleden heeft aangetoond dat KV Mechelen zijn grenzen niet kent als iedereen zich achter het team schaart.”