Yves Vanderhaeghe is klaar voor Antwerp: "Waarom zouden we daar niet voor de verrassing kunnen zorgen?"

KV Oostende heeft morgen een zware verplaatsing naar Antwerp op de planning staan, maar coach Yves Vanderhaeghe is klaar voor de strijd.

Afgelopen zondag ging KV Oostende met zware 1-6-cijfers de boot in tegen Union. Morgen wacht hen alweer een zeer moeilijke verplaatsing naar Antwerp. "Als je met zo'n cijfers verliest, dan zou er bij de groep toch iets moeten leven dat we moeten reageren", verklaarde Yves Vanderhaeghe, coach van de Kustboys strijdvaardig aan de media van z'n club.

Morgen spelen ze op het veld van de tweede in de stand, Antwerp. Zij gingen afgelopen weekend met 3-0 onderuit op het veld van Standard. "We zijn amper vier dagen verder, maar nu kunnen we reageren. Morgen spelen we weliswaar tegen de co-leiders. Zij begonnen fantastisch aan het seizoen met 27 op 27, maar de laatste twee-drie weken hebben we gezien dat ze ook kunnen verliezen. Waarom zouden we daar niet voor de verrassing kunnen zorgen?", besloot de coach strijdvaardig.