Mazzu spreekt voorzichtige woorden: "Ik hoop dat de spelers het ook oppikken"

Anderlecht moet vanavond aan de bak bij Zulte Waregem. Een ideale gelegenheid om de drie punten te pakken.

Anderlecht kan elk punt heel hard gebruiken in de Jupiler Pro League. Vanavond is Zulte Waregem de tegenstander. Het zal er op aan komen voor de troepen van Felice Mazzu om nog niet met de match tegen Standard bezig te zijn.

“Ik kan vandaag de toekomst helaas niet met honderd procent zekerheid voorspellen”, zegt Mazzu in Het Nieuwsblad. “Ik kan alleen zeggen dat ik er alles aan zal doen. We proberen intensief te trainen, al is dat niet evident als je om de drie dagen een wedstrijd moet spelen.”

“En ik probeer de spelers duidelijk te maken dat we de mentaliteit van zondag nodig hebben als we wedstrijden willen winnen. Persoonlijk vind ik het niet moeilijker om mijn groep te motiveren voor de match van donderdag dan die van zondag.”

Mazzu blijft bijzonder voorzichtig in zijn woorden. “Of je nu een topper speelt of op bezoek gaat bij de laatste in het klassement, dat maakt niet uit. Dat zal ik in mijn theorie voor de wedstrijd zeker nog eens aanhalen, ik hoop dat de spelers het ook oppikken.”