Standard kandidaat voor de titel? "Ze mogen een beetje dromen"

Standard blikte de voorbije weken Club Brugge en Royal Antwerp FC in met 3-0 en dat doet sommigen zweven.

In Luik zien ze dat het vooruitgaat met Standard. Na een moeizame start leek de ploeg van Ronny Deila helemaal op kruissnelheid te geraken. Woensdagavond kreeg dat vertrouwen met een 2-0-nederlaag tegen KV Mechelen echter al weer een flinke knauw. Toch blijven ze aan de andere kant van de taalgrens hoop koesteren dat de Rouches een outsider zijn voor de titel.

Nordin Jbari ziet dat Standard het vooral moet hebben van heel veel enthousiasme. Daarmee kan het veel verdoezelen, want uiteindelijk is het een jong team, maar wel met de nodige kwaliteit. “Ze mogen een beetje dromen”, zegt Jbari bij de RTBF. “De top vier is mogelijk.”

Gemakkelijk wordt dat zeker niet, want met Racing Genk, Club Brugge en Royal Antwerp FC lijken drie plaatsen eigenlijk al zeker, tenzij één van hen een stevige inzinking krijgt. Momenteel is Standard vijfde in de stand van de Jupiler Pro League, op zes punten van de nummer vier Union SG.