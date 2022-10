Nog altijd geen Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent: "Nog niet op de club geweest"

Het was net als op de vorige persconferentie van de Buffalo's Peter Balette die de honneurs waarnam.

Hein Vanhaezebrouck is nog altijd niet van de partij in de Ghelamco Arena. “De kans dat Hein zondag tegen Seraing op de bank zit, stijgt dag na dag”, zei Balette.

“Hij begint meer en meer de strijd te winnen tegen zijn virale infectie en ik hoor van de dokter en ook van hem zelf dat het al een beetje beter gaat met hem. Dat is voor Hein wellicht genoeg om de koe met de hoorns te vatten.”

Balette kijkt uit naar de terugkeer van zijn T1. “Het voetbaldier Hein Vanhaezebrouck intomen? Dat is niet mogelijk. Dat is nu eenmaal zijn aard en hij is zo begaan met alles. Ook bij de nabespreking zullen we hem ongetwijfeld opnieuw aan het woord horen.”

“Tot vandaag is hij wel nog niet op het veld geweest, maar waarschijnlijk zal hij vandaag wel al op de club aanwezig zijn. In een voorafgaand overleg zullen we dan nog bekijken of hij al dan niet de training zal leiden.”