Transfernieuws en Transfergeruchten 22/10: de Jong - Sambi Lokonga - David - Hara - Kvaratskhelia

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Man City wil shoppen bij Napoli'

Manchester City ziet wel wat in Khvicha Kvaratskhelia, de nieuwe topspits van Napoli. Hij scoorde al vijf keer dit seizoen.

'Sambi Lokonga kan toptransfer maken'

De Italiaanse grootmacht Juventus aast op Albert Sambi Lokonga (ex-Anderlecht). Er zouden zelfs al gesprekken zijn opgestart tussen beide clubs.

De Jong heeft keuze te over

Frenkie de Jong is niet tevreden bij Barcelona. En dus heeft hij straks de clubs voor het uitkiezen, zo klinkt het. Chelsea, Manchester United en Liverpool tonen interesse volgens SPORT.

STVV-fans dromen van Hara

Bij STVV zouden ze er graag nog eens een spits bij hebben. In die optiek dromen ze nog steeds van de komst van Hara, die vorig jaar werd uitgeleend aan De Kanaries. Een deal wordt heel moeilijk, want is zeer duur.

'Everton wil David'

Jonathan David (ex-Gent) zou wel eens naar de Premier League kunnen verkassen. Everton wil hem deze winter al inlijven voor zo'n 50 miljoen euro, weten Engelse bronnen.