Voor Johan Boskamp is niet alleen Wouter Vrancken de oorzaak van het succes van Racing Genk

Bij Racing Genk draait het momenteel op volle toeren. Johan Boskamp ziet dat de inspanningen van Wouter Vrancken enorm renderen. Maar er is meer.

Wouter Vrancken heeft Racing Genk heel snel weer op de rails gekregen na een gigantisch moeilijk seizoen. “Het spelplezier druipt ervan af. En zeggen dat Genk deze zomer helemaal geen straffe transfers heeft gedaan. Het werd ook maar eens tijd”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Nu zie je toch dat ze in Genk kunnen terugvallen op een hele grote talentenvijver. Ooit zag ik eens tien spelers van KRC Genk in de nationale U17. Tien! Die sterke jeugdopleiding moeten ze koesteren daar in Genk. De toekomst oogt in ieder geval rooskleurig.”

En Racing Genk kan met veel vertrouwen naar de topper tegen Antwerp trekken. “Het voordeel voor de Genkies is dat er bij hen geen druk op de ketel staat. Niets moet, alles mag. Dat zei de voorzitter onlangs nog. Ik hoop voor hem dat de supporters ook stilaan weer hun weg naar het stadion vinden, want ik zie toch nog vaak lege zitjes.”