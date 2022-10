Aaron Donnum maakt van stopzetting match gebruik om zijn vriendin ten huwelijk te vragen

Geen volledige wedstrijd tussen Standard en RSC Anderlecht, nadat supporters van paarswit maar vuurpijlen bleven gooien op het veld.

De Clasico tussen Standard en Anderlecht is niet uitgespeeld geraakt, maar de Rouches zullen de drie punten wel achter hun naam geschreven krijgen.

Aaron Donnum maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vriendin op het veld ten huwelijk te vragen. Proficiat aan allebei alvast!

“Als we vandaag verloren hadden, dan had ik het niet gedaan”, reageerde Donnum bij Eleven Sports. “Ze heet Celine, komt ook uit Noorwegen en we kennen elkaar al twee jaar”, gaf de speler van Standard nog enkele details mee.