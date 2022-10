Jelle Van Damme begrijpt kritiek op Hoedt: "Zelfs mijn dertienjarige zoon weet dat je dat niet moet doen"

De Clasico vandaag. Standard tegen Anderlecht, de twee ex-ploegen van Jelle Van Damme. De voormalige verdediger is streng voor paars-wit en ziet er veel problemen. Eén daarvan is Wesley Hoedt, meent hij.

Van Damme begrijpt dan ook dat hij geviseerd wordt door de supporters. “Hij heeft me dit seizoen nog niet kunnen overtuigen. Neem nu die strafschopfout op KV Mechelen. Onbegrijpelijk. Zelfs mijn dertienjarige zoon weet dat je niet met twee handen in iemand zijn rug moet gaan duwen in de zestien. Een speler met Hoedt zijn staat van dienst zou beter moeten weten", zegt hij in HBvL.

Hoedt zou normaal de kar moeten trekken. "Ik hou wel van die Nederlandse arrogantie, maar dan moet je het wel waarmaken”, vervolgt Van Damme. “In plaats van het goede voorbeeld te geven is hij de man die de domme fouten maakt. Daar kunnen de jonge gasten zich niet aan optrekken. Dan heb ik liever een stille leider als Jan Vertonghen. Hoedt is verbaal misschien meer aanwezig, maar ik zie hem niet als een echte leider. Ik zou nu voor de viermansdefensie kiezen. En zet Debast dan maar naast Vertonghen."