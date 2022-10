Brys ziet OHL numerieke meerderheid niet uitbuiten: "Maar spelers van STVV zeiden dat we beste ploeg waren die hier al kwam spelen"

Ondanks een numerieke meerderheid keerde OH Leuven slechts met een punt terug uit Sint-Truiden. De Vlaams-Brabanders konden het niet afmaken en da's een weerkerend probleem.

OHL had het in de eerste helft wel moeilijk. "Op basis van een groot deel van de tweede helft lijkt het er misschien op dat we met 2 punten te weinig naar huis gaan, maar het liep toch ook een hele periode stroever", zei hij achteraf.



"Ik denk dat we uiteindelijk wel de 3 punten verliezen. Na afloop hoorde ik van verschillende STVV-spelers dat we de beste ploeg waren die hier al is komen spelen en dat toont toch dat het voor hen vaak pompen was. We hadden ook wel wat last met het kunstgras. Normaal remt de bal af en nu schiet die door. We hebben ons daar een aantal keer aan mispakt. We moeten hier geen drama van maken, het is niet anders."