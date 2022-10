Ook in kleedkamer Anderlecht is het geen peis en vree: routiniers maken ruzie voor het oog van de camera

Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was in Luik voor Anderlecht maakten twee routiniers ook nog ruzie voor het oog van de camera's. Wesley Hoedt en Lior Refaelov gingen met elkaar in de clinch, niet voor de eerste keer.

Vincent Kompany benadrukte in februari nog dat de twee goeie vrienden zijn en veel samen doen. Maar dan hebben ze toch een rare manier om dat te laten zien. Toen stonden ze tijdens de rust ook neus aan neus. In het Stade Maurice Dufrasne was het weer van dat. Toen Refaelov gewisseld werd op het uur maande Hoedt hem schijnbaar aan om haast te maken. En hij vergezelde dat met enkele woorden. Refaelov draaide zich om en legde de vinger op de mond. De situatie heeft dus duidelijk ook zijn weerslag op de kleedkamer.