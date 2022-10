Goots tempert vreugde bij KV Mechelen: "Clubs onderin pakken heel wat punten"

KV Mechelen heeft onder Steven Defour meteen zes op zes gepakt, maar daarmee is het seizoen helemaal nog niet gered.

De zege tegen Standard was meteen een welgekomen driepunter, zeker nadat de Rouches Royal Antwerp FC stevig hadden aangepakt. “Maar ook tegen Eupen voetbalde KV met het mes tussen de tanden. Straf hoe ze met tien man op zoek bleven gaan naar de winning goal”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “De Mechelse passie, die onder Danny Buijs verdwenen was, is helemaal terug.”

“Ook de supporters staan weer vol achter de ploeg. Dat is in hoofdzaak de verdienste van Steven Defour. Hij pompte weer grinta en vertrouwen in het team. Onder zijn bewind zie ik het wel goed komen met KV Mechelen.”

Al blijft het ook heel goed opletten voor de andere ploegen in de tweede helft van de rangschikking. “Hij is de ideale man om de club weer op de rails te krijgen. Het is nu belangrijk om op dit elan door te gaan, want ook de andere clubs onderin pakken heel wat punten.”