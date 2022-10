Neemt Noa Lang de plek van Kamal Sowah in tegen Porto? "De beste elf moeten spelen"

Noa Lang speelde nog geen minuut in de Champions League, maar daar kan woensdag verandering in komen.

Kamal Sowah pakte tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart tegen Atlético Madrid twee weken geleden. Hij is geschorst en dus komt er een plekje vrij in de basis voor de wedstrijd tegen Porto.

Noa Lang is een van de kanshebbers om die plek in te nemen. Mede door een enkelblessure kon Lang nog niet echt schitteren dit seizoen. In de competitie verzamelde hij tot nu toe 336 minuten en kon hij één keer scoren en gaf twee assists.

Carl Hoefkens had het even over de vervanging van Sowah op zijn persconferentie. "Hij (Sowah, red.) moet sowieso vervangen worden. Noa? Dat zou kunnen. Het feit dat we al geplaatst zijn, verandert niets aan mijn benadering van de wedstrijd: de beste elf moeten spelen."