Gedeeld laatste na nieuwe thuisnederlaag: "Snap de frustraties van de fans" en "Geen schrik voor degradatie"

KV Kortrijk staat ook na de nederlaag tegen Westerlo nog steeds helemaal onderaan het klassement, gedeeld laatste met Zulte Waregem en Seraing.

"Onze situatie is moeilijk, voor iedereen. Iedereen is ontgoocheld. De spelers, de staf, en ook de fans", aldus coach Adnan Custovic.

"Ik snap de frustraties van de supporters. 4 op 21 in eigen huis, dat is gewoon niet genoeg. We moeten zo snel mogelijk punten pakken."

Geen schrik

Er is nog veel geloof, ook bij de spelers. "Cercle wacht nu, dat wordt na hun 9 op 9 geen makkelijke tegenstander", beseft Dorian Dessoleil.

"We maken teveel fouten, maar het kampioenschap is nog lang en we hebben geen schrik om te degraderen."