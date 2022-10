Hypertrots: jeugdproduct Anderlecht troeft iedereen (inclusief Messi en De Bruyne) af voor Genk

Niet alleen is hij de meest beslissende speler van de Jupiler Pro League, maar ook in het buitenland is hij dé man.

Mike Trésor scoorde al vijf keer voor Genk dit seizoen, maar zit ook al aan elf(!) assists na veertien speeldagen. En op dat gebied doet niemand beter. Niet in de Jupiler Pro League, maar ook niet in het buitenland zo blijkt. Al 1️⃣1️⃣ assists voor 𝗠𝗶𝗸𝗲.



Hij staat bovenaan de ranglijst van de top 10 EU-competities. 🙌#RiseAbove pic.twitter.com/Ck242qCc1E KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 25, 2022 KRC Genk bekeek het zelf en becijferde dat van de top-10 competities in Europa niemand beter doet. Messi en De Bruyne vervolledigen het podium. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht kwam via NEC Nijmegen en Willem II in de zomer van 2021 in Genk terecht. In zijn tweede seizoen is hij nu helemaal aan het ontbolsteren.