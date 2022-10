Veldman spreekt voor het eerst als Anderlecht-coach: "De voorbije week kreeg ik meermaals de vraag of ik er klaar voor was"

Robin Veldman volgt Felice Mazzu (voorlopig) op als coach van RSC Anderlecht. De coach van RSCA Futures had dan wel niet de ambitie om T1 te worden bij de Belgische recordkampioen. Al is hij wél klaar om de uitdaging aan te gaan.

“Het is duidelijk dat dit een moeilijk moment is om in te stappen”, trapt Robin Veldman in Het Nieuwsblad een open deur in. “Het eerste elftal draait niet goed. En in zo’n situatie lijdt de volledige club daaronder.”

Al beseft Veldman dat hij een héél mooie kans in de schoot geworpen krijgt. “Vooral omdat ik weet dat Anderlecht voor een lange tijd met me wil samenwerken. En dat staat los van deze job. Al ben ik natuurlijk wel dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg.”

Geheel onverwacht kwam de vraag om over te nemen allerminst. “Ik kreeg de voorbije week meermaals de vraag of ik klaar was. Niet vanuit de directie, maar vanuit mijn omgeving. Ik ben er klaar voor. Al besef ik dat het uitzonderlijk is om via zo’n korte weg de stap naar het eerste elftal van een topclub te maken.”