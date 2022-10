🎥 Onderzoeksjournalist schetst ontluisterend beeld van slechte financiële situatie Belgische profclubs

De Franse onderzoeksjournalist Romain Molina heeft de situatie van de Belgische clubs eens tegen het licht gehouden. En dat oogt niet fraai.

Via YouTube heeft hij zich eens vastgebeten in de financiële situatie of malaise waarin diverse Belgische clubs zich bevinden.

Zwaar vaarwater

De voorbije vijf seizoenen hebben de Belgische clubs een kwart miljard euro verloren. Genk en Club Brugge zijn de beste leerlingen van de klas, ook Gent, Charleroi en Seraing houden zich staande.

Maar Anderlecht, OH Leuven, Standard en Antwerp hebben heel wat mindere cijfers voor te leggen, zo blijkt.