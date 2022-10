Geen nieuw stadion in Jupiler Pro League? 'Vereniging geeft niet op en heeft nieuw plan én nieuwe site op oog'

Cercle Brugge heeft slecht nieuws gekregen van de Raad van State: ze mogen geen stadion bouwen aan de Blankenbergse Steenweg. Toch betekent dat nog niet einde verhaal voor De Vereniging.

De Raad van State heeft het deelplan Blankenbergse Steenweg van het GRUP definitief vernietigd. In februari had de auditeur al een negatief advies uitgebracht nadat milieuvereniging Groen vzw beroep had aangetekend.

Nieuw plan en/of nieuwe site

En dus heeft De Vereniging voorlopig nog geen nieuw stadion op het oog, al blijven ze wel geloven in een goede afloop.

Volgens Het Laatste Nieuws zou er een nieuw planningsinitiatief komen voor de beoogde site, terwijl er ook naar een andere site (Kanaaleiland) zou worden gekeken.