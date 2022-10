Gewezen topspelers Club Brugge houden Hoefkens tegen het licht: "Lefgozer" en "Daar heb ik een hekel aan"

Carl Hoefkens is met Club Brugge iets fabelachtigs aan het neerzetten. Dat zien ook de gewezen toppers van blauw-zwart. Al geven ze ook nog wel wat tips.

"Carl Hoefkens heeft het schitterend gedaan", aldus Leo Van Der Elst in Het Nieuwsblad. "En het blijft sterk van Club dat ze hem hebben aangesteld ondanks de vraagtekens."

Henk Houwaart pikt in: "Hij heeft persoonlijkheid. Het is een lefgozer. En tactisch doet hij geen rare dingen, dat is al belangrijk."

Geluk

"Als coach heb je natuurlijk ook wat geluk nodig. Hij moet blijven presteren. Kijk naar Mazzu: vorig jaar de beste van België en nu buiten."

En Houwaart heeft ook nog een tip: "Carl moet niet zo geweldig doen langs de lijn. Af en toe lijkt het alsof hij het verkeer aan het regelen is, daar heb ik een hekel aan."