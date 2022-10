Geen leedvermaak in Union bij ontslag Mazzu: "Hij verdient dit niet"

Felice Mazzu werd maandag ontslagen als trainer van Anderlecht. Een stevige domper voor de Henegouwer.

Felice Mazzu had zijn eerste maanden bij RSC Anderlecht wellicht helemaal anders voorgesteld. Het draaide uiteindelijk uit op een ontslag na amper enkele maanden. Bij Union SG is er geen leedvermaak bij het ontslag van hun vorige hoofdtrainer, ook al ging de scheiding niet op de meest zachte manier door.

“Wat er gebeurd is, is net heel jammer”, zegt CEO Philippe Bormans van Union SG. “Het toont de relativiteit van succes aan: vandaag ben je god, morgen een nobody. Het is inherent aan het voetbal: je weet dat je ontslagen kunt worden, zeker bij een club als Anderlecht, maar ik vind het erg om te zien hoe Felice de voorbije dagen opgejaagd wild was.”

“Hij verdient dit niet. Felice is een goeie trainer, ik heb veel respect voor hem als mens. Als de storm gaan liggen is, zal ik hem eens contacteren. Ik ben zeker dat hij dit te boven komt.”