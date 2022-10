KRC Genk beleeft hoogconjunctuur: "Maar we zullen nooit een club van de grootorde van Anderlecht of Club Brugge worden"

KRC Genk is momenteel de fiere leider in de Jupiler Pro League. De Limburgers lijken dus dé ploeg bij uitstek om Club Brugge van een vierde opeenvolgende titel te houden. Al beseft Peter Croonen dat de Limburgse middelen niet dezelfde als elders zijn.

Peter Croonen gaf eerder al aan dat hij niet gelooft dat er een onoverbrugbare kloof is tussen Club Brugge en de andere Belgische topclubs. Maar dan is KRC Genk wel één van clubs die blauw-zwart van een vierde opeenvolgende titel moet houden. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Al beseft de voorzitter van de Smurfen dat er met Limburgse riemen moet worden geroeid. “Op commercieel vlak zullen we nooit een club van de grootorde van RSC Anderlecht of Club Brugge worden. Ook Antwerp FC bijbenen wordt lastig. Die club voetbalt in de economisch grootste stad van België, hé.”

“Al merk ik verandering door onze prestaties en manier van voetballen”, aldus Croonen in Het Laatste Nieuws. “Op basis van de laatste jaren zijn wij de nummer twee van België, terwijl we op basis van budget pas op een zesde plaats staan. Dat wil zeggen dat Dimitri De Condé en de sportieve cel heel knap werk verrichten."