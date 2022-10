Genk-voorzitter heeft géén schrik voor strijd met Club Brugge: "Volgens mij is er géén onoverbrugbare kloof"

KRC Genk is momenteel de fiere leider in de Jupiler Pro League. De Limburgers lijken dus dé ploeg bij uitstek om Club Brugge van een vierde opeenvolgende titel te houden.

Of beter gezegd: KRC Genk is dé ploeg bij uitstek om het etiket Bayern München van België weg te scheuren bij Club Brugge. “De realiteit is nu eenmaal dat zij drie titels op rij hebben gepakt én vier keer op rij Champions League spelen. Dat wil zeggen dat ze veel geld hebben geïncasseerd.”

“Zeker hun Europese prestaties van dit seizoen mogen gezien worden”, gaat Peter Croonen verder in Het Laatste Nieuws. “Wil dat zeggen dat er een onoverbrugbare kloof is? Volgens mij niet. Dat zou geen goede zaak zijn voor het Belgische voetbal. Ik denk dat we net in een competitie spelen waar vijf of zes ploegen een gooi naar de titel kunnen doen.”

Al beseft de voorzitter van Genk dat de hegemonie dan moet worden doorbroken. “Het is aan ons, Union SG, RSC Anderlecht, KAA Gent, Standard en Antwerp FC om ervoor te zorgen dat Club Brugge geen kampioen wordt. Al wil ik daar wel aan toevoegen dat er op dat vlak bij Genk geen enkele vorm van druk is.”