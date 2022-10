Pietro Perdichizzi (KVC Westerlo) blikt vooruit op wedstrijd tegen STVV: "We zullen telkens tot op de bodem moeten gaan om de drie punten thuis te houden"

Dit weekend speelt KVC Westerlo een belangrijk duel tegen STVV. De Kemphanen zijn op hun hoede en zullen dit weekend opnieuw alles geven.

KVC Westerlo moest twee wedstrijden geleden afrekenen met een 6-1 nederlaag op het veld van Genk. De trotse Kemphanen rechtten inmiddels wel vorige week al de rug door op Kortrijk met 0-2 te gaan winnen. Dit weekend staat er opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma tegen STVV. "De reactie die we tegen Kortrijk getoond hebben, was positief. De manier waarop we de punten pakten, was nu even niet zo belangrijk. Die rode kaart voor de thuisploeg heeft ons wel wat geholpen, maar we hebben bij momenten toch ook zelf onze eigen kwaliteiten nog eens getoond", blikte centrale verdediger Pietro Perdichizzi terug bij HLN.

"Of we nu tegen Sint-Truiden, Union of Oostende spelen, maakt in principe niet veel uit. Elke match wordt vooraf even grondig voorbereid en we zullen telkens tot op de bodem moeten gaan om de drie punten thuis te houden. Het klopt dat we het kloofje kunnen vergroten tot acht punten, maar we kunnen maar beter niet te veel rekenen. Er zijn dit seizoen drie dalers, dus de weg is nog heel lang. Tot helemaal op het einde van de competitie zal elk duel even belangrijk zijn", verduidelijkte Perdichizzi.

Ambities voor de play-offs

Westerlo is goed aan het seizoen begonnen, maar centrale verdediger Perdichizzi blijft met beide voetjes op de grond. “Of men in Westerlo stiekem hoopt op een plaatsje in de play-offs? Dat is nu nog lang niet aan de orde. We komen pas over van 1B, dus we moeten realistisch blijven. We hebben al getoond dat we kunnen winnen tegen een topper, maar we hebben evengoed ook al punten laten liggen tegen onze rechtstreekse concurrenten. Zo zie je maar. Sint-Truiden wordt zaterdag ook weer een solide tegenstander die de punten nodig heeft, dus we blijven maar beter op onze hoede”, benadrukte de 29-jarige verdediger.