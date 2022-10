Speler Seraing krijgt plekje in de preselectie van Kameroen voor het WK

De aanvallende middenvelder kwam deze zomer helemaal aan het einde van de mercato van Toulouse over naar Seraing. Hij tekende een contract voor twee seizoenen en maakt nu deel uit van de preselectie bij Kameroen voor het WK.

Steve Mvoué maakt deel uit van de voorselectie van Kameroen voor het WK in Qatar. De aanvallende middenvelder wordt in zijn thuisland beschouwd als een groot talent en heeft al één cap verkregen voor de Ontenmbare Leeuwen. Bondscoach Rigobert Song (ex-Liverpool) houdt de speler van Seraing dus zeker en vast in de gaten.

De 20-jarige Mvoué verliet Toulouse deze zomer om meer speeltijd te krijgen bij Seraing, waar hij dit seizoen vijf keer in actie kwam voor Les Métallos. De middenvelder heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat het zijn ambitie was om met Kameroen op het WK te spelen. Hij wilde speeltijd om concurrerend te zijn als hij op een dag werd opgeroepen. Hij heeft z'n plekje dus beet in de preselectie, maar zal nu nog goed moeten presteren in de volgende drie wedstrijden van Seraing (tegen Union, STVV en OHL) voor de internationale break.