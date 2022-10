Antwerp houdt infosessie over gokken: "Leiding nemen in het maatschappelijk debat"

Royal Antwerp wil op diverse fronten een voortrekkersrol spelen. En zo ook in het maatschappelijk debat.

Donderdag hielden RAFC en partner betFIRST op de Bosuil een event rond kansspelen en gokken. Een initiatief in het kader van de maatschappelijke rol die beide partijen willen vervullen, en rond een actueel thema. Enerzijds zijn er immers tal van voetbalclubs die met een betting partner samenwerken en anderzijds hoor je vaak verhalen van mensen die verslaafd zijn aan gokken. RAFC en betFIRST hebben die twee thema’s vandaag bespreekbaar gemaakt. Dat gebeurde aan de hand van een seminarie met boeiende keynotes en een debat met specialisten rond het thema.

Eric Konings van de Nederlandse Online Gambling Association schetste om te beginnen een beeld van het betting landschap en legde uit hoe je legale betting partners kunt onderscheiden van de andere. Marc Williams, gewezen ploegmaat van Ritchie De Laet bij Wrexham AFC, gaf een pakkend getuigenis over welk effect een gokverslaving op een leven kan hebben. Marc werkt vandaag de dag voor EPIC – “Education, Prevention, Identification and Control” – een organisatie die mensen wijst op de risico’s van gokken en hoe met gokken om te gaan. Daarna volgde een uiteenzetting door Thibault De Gendt van de KBVB over de rol van de voetbalbond in dit verhaal. Aan het panelgesprek nam o.a. Arne Nilis deel. Hij is ervaringsdeskundige. Ook David Ketteridge nam het woord. Hij is de oprichter van Reset, een organisatie die mensen met verslavingen begeleidt.

Onder de 100 toehoorders mensen uit tal van sectoren: spelers uit de betting sector, de kansspelcommissie, de supportersfederatie van RAFC (FASC), clubs uit en vertegenwoordigers van de Jupiler Pro League. “We willen als RAFC de lead nemen in het maatschappelijk debat over gokken en kansspelen. Door dit thema op de juiste manier aan te kaarten en de nodige visibiliteit te geven, kunnen we spelers helpen om de juiste kanalen, zijnde de legale betting partners, te vinden. Zo komen ze in een veilige en geregulariseerde speelomgeving terecht”, legt COO Dirk Van Oekelen het engagement van RAFC uit.

RAFC en betFIRST plannen in de toekomst nóg soortgelijke events, in het kader van hun gezamenlijke communitywerking #AntwerpFirst.