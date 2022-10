Carl Hoefkens trekt lessen na nederlaag tegen Porto: "Het gevoel dat ik toen had moeten we in toekomst vermijden"

Club Brugge was heel sterk begonnen aan de Champions League, maar deze week kregen ze toch een kleine tik tegen Porto: 0-4. En dus was het tijd om lessen te trekken.

"De belangrijkste les om mee te nemen is dat een wedstrijd nooit gedaan is", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferentie vrijdag in aanloop naar de wedstrijd van het weekend.

Wedstrijd nooit gespeeld

"We hebben lang goed meegespeeld, maar na de 0-2 is het belangrijk om in een wedstrijd te blijven. Het gevoel dat ik had na de 0-2 is iets dat we in de toekomst moeten vermijden."

"De fysieke parameters waren dezelfde als in de andere wedstrijden, het was gewoon een kwestie van kwaliteit."