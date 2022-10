Ex-ploegmaat neemt verdediging Mechele op zich: "Hoeveel wereldsterren heeft hij al uit de match gehouden? Hij wordt te weinig gewaardeerd"

Brandon Mechele werd neergesabeld na de match tegen Porto, waarin hij een foute pass gaf en zo de Portugezen aan de voorsprong hielp. Maar ex-ploegmaats zien dat hij dat niet verdient.

“Zo'n misser blijft bij élke speler wel even hangen, maar intussen heeft Brandy genoeg ervaring om daarmee om te gaan”, zegt Davy De fauw (41) in Het Nieuwsblad. “Ik had gezien dat hij weer veel kritiek had gekregen en ik vind dat hij te vaak geviseerd wordt. Enfin, hoeveel wedstrijden heeft hij al niet gespeeld voor Club en hoeveel wereldsterren heeft hij al niet uit de match gehouden? Als er dan iets misloopt, is hij wel heel snel de dupe."

"Terwijl het zou kunnen dat het in dit geval ook de taak van Hans (Vanaken, red.) was om zich meer beschikbaar te maken. Ik bedoel maar… Op zo'n moment wordt vergeten dat Brandy een van de weinige centrale verdedigers in België is die zowel met rechts als links kan openen. Ik vind dat hij te weinig gewaardeerd wordt.”